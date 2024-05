Cruciani e il direttore del Sole gelano Parenzo: "Andateci voi in guerra!"

27 maggio 2024 a

a

a

Delirio totale a La Zanzara, su Radio 24, con Giuseppe Cruciani e il direttorissimo del Sole 24 Ore Fabio Tamburini che mettono all'angolo David Parenzo.

Le posizioni in materia di guerra (Ucraina e Israele) del conduttore de L'aria che tira su La7 sono note: diritto di difesa per Kiev e Tel Aviv, senza se e senza ma, rispetto alle aggressioni militari della Russia e di Hamas. Tamburini, però, per dirla con sintesi brutale non è molto d'accordo.

Ospite di Cruciani e Parenzo in studio durante la diretta da Trento, per il Festival dell'Economia, il direttore si alza e, cuffie ancora in testa, inizia a urlare: "Noi siamo per la pace, costi quello che costi! Anche il pubblico di Radio 24 è per la pace! In guerra si muore e noi non vogliamo morire! Andateci voi in guerra, noi no! Noi siamo per la pace, siamo per la pace costi quello che costi, viva la pace!".

Cruciani non sta più nella pelle e continua fare la spola tra il piccolo studio e la piazza antistante, che ospite decine e decine di affezionati spettatori. Dentro, Parenzo ha quasi un mancamento: "No direttore! Cosa dici direttore. Ma direttore! No, direttore! Ma viva gli Stati Uniti!".

Niente da fare, Tamburini è incontenibile. E Cruciani, anche lui da sempre scettico sulle "verità inattaccabili" dell'Occidente, se la ride: "Che ca***zo è il direttore, dice viva la pace e io dico quello che dice lui, che me frega a me?". E intanto porta il microfono alla platea, che in perfetto clima da stadio intona il coro. "Un direttore, c'è solo un direttore!".