Silvio Berlusconi, l'ultimo sfregio in prima pagina sul "Fatto"

"Alle urne col morto: 'Votate Berlusconi' - Per acchiappare voti fra i più nostalgici, Forza Italia spinge i suoi a indicare il defunto B.: la scheda rimane valida perché il nome è nel simbolo". È il titolone in prima pagina de Il Fatto quotidiano con tanto di foto di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani che si tengono per mano.

Segue, a pagina due, l'articolo e l'immancabile vignetta di Natangelo: "Forza Italia: Berlusconi nome di punta alle Europee - Il ritorno della mummia". Quindi ecco l'illustrazione del Cavaliere avvolto nelle garze come una mummia appunto e con il membro in evidenza. Che satira...

Tant'è. Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, "per prendere qualche voto in più alle elezioni europee dell ’8 e 9 giugno, che arriveranno proprio a un anno dalla morte del fondatore del partito all’età di 86 anni. Non c’è solo la campagna elettorale di Antonio Tajani, che ha fatto stampare manifesti e santini mano nella mano con Berlusconi e registrato spot televisivi in cui legge proprio il testamento politico del fondatore", si legge nell'articolo. "Oltre, ovviamente, alla decisione di mantenere 'Berlusconi presidente' nel simbolo di Forza Italia. Adesso, infatti, i vertici di Forza Italia hanno scritto e distribuito un manualetto in cui invitano gli elettori a scrivere 'Berlusconi' o 'Silvio Berlusconi' sulla scheda elettorale".

"Nonostante - ovviamente - la preferenza venga annullata perché il leader di Forza Italia non è candidato, il voto comunque va a finire al partito. È su questo che puntano i vertici di Forza Italia: sull'effetto Berlusconi anche sulla scheda elettorale".