L'aria che tira, Laura Tecce zittisce Ruotolo: "Il mio lavoro lo so fare"

A 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia, il Presidente della Repubblica Mattarella va a deporre una corona sulla stele dei caduti a Brescia. E in studio a L'aria che tira, su La7, il giornalista Sandro Ruotolo, ex braccio destro di Michele Santoro in tv e oggi in politica, candidato al Parlamento europeo con il Pd, ne approfitta per fare campagna elettorale e accusare Giorgia Meloni: "Il Presidente del Consiglio va a Caivano a inaugurare una piscina?". La premier, aggiunge polemicamente, "deve stare lì, non è che stiamo parlando di bruscolini".

Il riferimento pretestuoso è alla visita della Meloni a Caivano, per la riqualificazione dell'area dove la scorsa estate erano state violentate due cuginette. "Questo governo vuole mandare in galera le mamme di 15 anni...", incalza ancora Ruotolo a proposito del decreto Caivano. La risposta arriva subito da Laura Tecce.

"Il decreto Caivano ovviamente riguarda tutte le periferie", premette la giornalista. Ruotolo la interrompe: "Sicuro? Andiamo a controllare?". "Sicurissima - risponde secca la collega -. Io il mio lavoro lo so fare, andiamo a controllare. Io ho fatto una puntata intera su questo decreto".

