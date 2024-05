Tiziana Panella contro il premier: "Quella str*** della Meloni? Così è una gara di sputi"

28 maggio 2024 a

Una clamorosa risposta, quella offerta da Giorgia Meloni a Vincenzo De Luca dopo avere incassato per mesi gli insulti di quest'ultimo. "Presidente De Luca, quella str***za della Meloni": queste le parole con cui il premier si è presentata a Caivano al governatore della Campania.

Una stretta di mano e una battuta fulminante. La leader di Fratelli d'Italia si trovava a Caivano per la riaperture del centro sportivo ex Delphinia dopo i lavori di ristrutturazione dell'area nella quale, a luglio 2023, sono avvenute le violenze su due cuginette di 10 e 12 anni. E ne approfitta per liquidare con una sola frase il governatore Pd, dopo gli insulti e le male parole rivolte da De Luca a Meloni negli ultimi mesi.

Una scena che è già un cult, immagini che stanno rimbalzando alla velocità della luce in tutta Italia. E non solo. Ovviamente, da sinistra, parte subito il coro di indignazione. Coro ipocrita come pochi altri: la stessa sinistra che tace sugli insulti di "mister lanciafiamme" contro il presidente del Consiglio, ora si indigna non per un insulto ma per il fatto che il premier stesso ricordi al suo interlocutore l'epiteto con cui la aveva definita.

Ed è proprio questa la differenza che non coglie Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà su La7, dove la frase della Meloni a De Luca domina il dibattito nella puntata di martedì 28 maggio. Prima le parole di Emiliano Fittipaldi, direttore del Domani, che ovviamente stigmatizza il comportamento del premier. Dunque si rivolge al vicedirettore del Giornale, Francesco Maria Del Vigo, il quale ricorda come Meloni abbia risposto a tono a De Luca che "per mesi, anzi anni" ha sfruttato la sua tribuna politica per insultare e dileggiare gli avversari. Ma Tiziana Panella eccepisce: "Ma così è una gara di sputi", afferma. No, nessuna gara di sputi. Qui a sputare è stato solo De Luca. Qui a insultare è stato solo De Luca. Meloni, a modo suo, glielo ha semplicemente ricordato. Faccia a faccia.