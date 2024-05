Caivano, Feltri su "quella stro**a di Meloni": "Se lo dice lei non va bene?"

28 maggio 2024 a

"Premesso che a me De Luca sta simpatico, siamo amici, sembra Totò, ma è stato lui a chiamarla ’stro**a', e dopo che lei dice 'sono quella stro**a' non va bene?": Vittorio Feltri, interpellato dall'Adnkronos, ha commentato così le parole della premier Giorgia Meloni all’arrivo a Caivano nell’incontrare il governatore della Campania Vincenzo De Luca. La presidente del Consiglio, stringendo la mano al governatore, ha detto: "Presidente, quella stro**a della Meloni, come sta?", rispondendo indirettamente allo stesso insulto che De Luca le aveva rivolto qualche mese fa in un audio rubato.

"Ormai, qualunque cosa dica la Meloni non va bene. Siamo al ridicolo", ha chiosato il fondatore di Libero, sempre in riferimento a questo caso. Commentando quelle parole, invece, il diretto interessato, De Luca, le ha definite "fuori contesto, ma soprattutto prive di un riferimento oggettivo". Parlando dal palco, la Meloni ha fatto riferimento anche a un'altra dichiarazione del governatore, che aveva parlato di passeggiate elettorali. Anche se poi lui ha smentito: "Nessuno ha mai parlato di passeggiata, mi ero permesso di prendere in giro Durigon ieri".

In ogni caso, per De Luca ci sono "esponenti di governo che non hanno molta ironia, sono molto nervosi in questo periodo". Infine, ha risposto ironicamente a chi gli chiedeva se pesasse la vicinanza temporale alle elezioni europee: "Pura casualità…".