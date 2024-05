De Luca insulta Meloni, la Chirico lo stronca: "Certi uomini sono bravi solo nei monologhi"

29 maggio 2024 a

"Ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità. Non possiamo che concordare". Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna a modo suo sull'ormai famoso "presidente, quella str***za di Giorgia Meloni" con cui la premier, arrivata a Caivano per inaugurare la riqualificazione dell'area in cui la scorsa estate erano state violentate dal branco due cuginette, lo ha affrontato ricordandogli l'insulto ricevuto qualche mese fa. E il big del Pd lo ha fatto a modo suo, insultando laddove la Meloni tutto aveva fatto tranne che attaccarlo volgarmente.

E sui social arriva il commento sarcastico di Annalisa Chirico: "Il presidente De Luca replica a scoppio ritardato alla premier Meloni. Mi viene da pensare che certi uomini sono molto bravi nei monologhi delle dirette Facebook e nelle interviste autogestite. Il piglio di una donna che li rimette a posto li lascia un filo spiazzati".

Concetto peraltro che la Chirico aveva espresso anche a Porta a porta, ospite martedì sera di Bruno Vespa su Rai 1. "Non è un cento sportivo che cambia le sorti di Caivano, della Campania e del Sud Italia - aveva premesso la giornalista in studio -. Però io ho ascoltato le parole di Don Patriciello, che era stato sbeffeggiato dal presidente De Luca, il Pippo Baudo con la frangetta, parole che credo denotino uno scarso senso istituzionale. Don Patriciello ha detto che da quando i poliziotti sono presenti tutto il giorno il commercio della droga in una piazza che prima era aperta si è ridotto. Vorremmo che questo avvenisse in tutti i luoghi complicati d'Italia, con abbandono scolastico alto e microcriminalità diffusa, ma non possiamo dire che non sia stata una giornata importante per Caivano".

"E mi è piaciuto il piglio con cui la presidente del Consiglio ha reagito - il riferimento proprio al clamoroso faccia a faccia con il governatore -, con quel sorriso inaspettato. Infatti ho trovato un po' spiazzato De Luca, che probabilmente è abituato a incutere timore reverenziale nelle persone che incontra e invece Giorgia Meloni ha dimostrato da giovane donna di volerlo mettere al suo posto e lo ha affrontato a viso aperto, e lui è rimasto spiazzato".