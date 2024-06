Generale Vannacci, la showgirl esce allo scoperto: "Mi ha scritto un sms alle 4.45 di notte..."

11 giugno 2024 a

Nella lunga notte post-voto del generale Roberto Vannacci spunta anche Sylvie Lubamba, la procace e simpatica showgirl lanciata in tv da Piero Chiambretti e da qualche mese diventata una ardente sostenitrice de l'autore de Il mondo al contrario.

La 52enne fiorentina di origini congolesi, che con il candidato eletto all'Europarlamento con la Lega condivide ogni posizione politicamente scorretta, a cominciare dalle parole sull'immigrazione, intervistata da Un giorno pecora su Rai 1 ha rivelato di aver avuto un contatto telefonico con il suo politico di riferimento, all'alba.

"Secondo me tutti questi voti gli serviranno per formare un suo partito nel futuro prossimo, che magari potrebbe chiamarsi il comitato ‘il Mondo al Contrario’, ad esempio - si sbilancia nella sua analisi Lubamba -. Credo, ma è sempre un mio pensiero, che in un primo momento potrebbe militare nella Lega per poi fondare un partito. Secondo me però non ha nessuna ambizione di fare il segretario della Lega”. E immaginiamo Matteo Salvini tirare un sospiro di sollievo.

Quando le chiedono in che rapporti sia con il novello eurodeputato leghista, Sylvie ammicca: "Siamo in collegamento continuo ma deve sciogliere le riserve su di me". Piccolo momento di suspense. "Ormai ci conosciamo dal primo marzo, mi sta studiando, io ci sto mettendo il massimo impegno, sono sicuro che lui ne tiene conto. A me piacerebbe far parte del suo staff." "Io gli faccio una sorta di rassegna stampa - prosegue -, gli mando tutti i link e gli articoli che escono. Così ieri, alle 4.45 lui mi ha risposto scrivendomi ‘sei patriottica’". Una bella medaglia da appuntare sul petto.