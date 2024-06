Morto Armando Arcangeli: fondatore di Valleverde

12 giugno 2024 a

Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria. All’età di 80 anni è morto a Coriano, nel Riminese, Armando Arcangeli, fondatore della storica fabbrica di calzature Valleverde. Un marchio diventato un simbolo del made in Italy grazie non solo ai suoi prodotti ma anche ai numerosi spot pubblicitari che hanno visto negli anni come testimonial, star di rilevanza mondiale e nazionale.

L’azienda era nata negli anni ’70 e negli ultimi decenni ha affrontato periodi turbolenti: dopo il fallimento del 2013, l’impianto e il brand sono stati rilevati da un gruppo ravennate in un’asta. Arcangeli fu anche condannato per bancarotta fraudolenta. "Desidero esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale - dice il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - per la scomparsa di Armando Arcangeli. Una figura che, a partire da Coriano in cui aveva fondato l’azienda Valleverde, ha tracciato un punto fermo nella storia dell’imprenditoria romagnola per estro e innovazione in grado di superare i confini nazionali e far conoscere in tutto il mondo le sue calzature pratiche e confortevoli. Nella sua lunga attività imprenditoriale - conclude il primo cittadino - il patron della Valleverde ha dato lavoro a tantissime famiglie corianesi contribuendo ad aumentare l’indotto dell’economia locale e a portare oltre confine il nome di Coriano con testimonial del calibro di Raffaella Carrà, Pelè e tanti altri". I funerali si terranno domani pomeriggio nella chiesa corianese di Sant’Innocenza di Montetauro.