Otto e mezzo, Santoro e la rissa in Parlamento: "Test anti-droga"

La rissa alla Camera, da saloon del Far West, ha fatto il giro del mondo. I principali coinvolti, l’onorevole Donno e l’onorevole Iezzi, in mezzo a tutti gli altri facinorosi, si sono resi protagonisti di atti inqualificabili.

Donno sembra aver riportato le conseguenze peggiori, colpito più volte e finito in ospedale su una sedia a rotelle. Ora il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dovrà acquisire le immagini e verificare le responsabilità, per prendere seri provvedimenti. Di questo episodio, inevitabilmente, si discute anche a Otto e Mezzo, il talk di La7 che segue il tg di Mentana e approfondisce i temi di politica e attualità.

La conduttrice, Lilli Gruber, chiede all’ospite Michele Santoro una riflessione su quanto accaduto: “Le opposizioni parlano di violenza, squadrismo. Mollicone di FdI parla di sceneggiata, la Lega dice che l'aggressore è Donno su Calderoli. Siamo davanti a cosa, normale dialettica parlamentare o c'è qualcosa di diverso?”.

Santoro è molto duro sull’accaduto: “Per me la cosa più grave è la dichiarazione di Molinari della Lega, riducendo ciò che è successo a una normale prassi parlamentare. Ovviamente ciò che abbiamo visto è qualcosa di indecoroso, che contrasta con quanto prescrive la nostra Costituzione per il comportamento dei rappresentanti del popolo. A prescindere dalla gravità delle ferite - che dovremo appurare nei prossimi giorni - è il gesto dell'aggressione che si qualifica da sé. Che l'abbiano colpito o meno, si sono scagliati con quella violenza ed è una cosa inaccettabile. Non dovrebbe essere ridotta a una questione di parte, di opposizione o di governo, dovrebbe esserci un'autorità anche del Parlamento – spiega il promotore della lista Pace, Terra e Dignità - che intervenga in maniera molto dura".