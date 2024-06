Massimo Bottura, lo chef del G7: "Meloni, parole lusinghiere. Biden il più difficile"

14 giugno 2024 a

Massimo Bottura è chef ufficiale del vertice del G7 a Borgo Egnazia. Un'esperienza, racconta in una intervista a La Repubblica, "eccezionale. Incredibile. Davvero non saprei bene come altro descriverlo". "Con ogni probabilità è stato l'evento più difficile che abbiamo mai fatto", prosegue. "I tempi di servizio sono strettissimi, e quindi devi essere assolutamente perfetto".

Quindi Bottura rivela alcuni aneddoti sui "Grandi". In primis su Giorgia Meloni: "A fine pranzo, prima dell'arrivo di Zelensky, il presidente del Consiglio mi ha chiamato in sala e mi ha presentato. Ha speso parole lusinghiere, spiegando che non sono solo - uso l'espressione che ha usato lei - un 'mare di stelle', ma che sono una persona concreta, che lavora su temi concreti. Ha parlato dei Refettori, dell'associazione no-profit Food for Soul, contro lo spreco alimentare".

E complimenti ha ricevuto da Ursula von der Leyen. "Tra tutti, era davvero colpita. Ma come, pane e pomodoro a una cena del genere? Devo dire però che tutti hanno capito immediatamente. Era un pane tostato imbevuto nell'acqua di pomodoro, e le fette di pane erano ricoperte d'oro per raccontare che il pane è oro".

Per quanto riguarda il dolce "abbiamo portato il nostro dessert più iconico, 'Ops mi è caduta la crostatina al limone', perché parla della bellezza dell'imperfezione. Una torta spaccata nel piatto. È stato divertente, perché al momento del servizio il presidente Macron stava parlando. I camerieri però, mentre aveva ancora la parola, stavano sbaraccando e gliela stavano portando via. Lui li ha fermati e gli ha detto 'eh no, questa la mangio'".

L'ospite più difficile invece è stato Joe Biden. "Era molto concentrato. In più non mangiava pesce: gli abbiamo preparato un menu per lo più vegetale, con tante verdure e un agnello meraviglioso che abbiamo trovato qui", conclude Bottura. "Alla fine credo gli sia piaciuto, è stato molto gentile".