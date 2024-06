Bizzarri-Bocchino a Otto e Mezzo, "hai rubato la battuta": grossa sorpresa e attimi di gelo

19 giugno 2024 a

Una puntata particolare, quella di Otto e Mezzo in onda su La7 nella serata di mercoledì 19 giugno. Da Lilli Gruber, infatti, tra gli ospiti ecco anche Luca Bizzarri, il comico genovese del duo Luca e Paolo, uno che comunque si interessa alla politica, prendendo spesso e volentieri parte al dibattito, tra accuse e stoccate.

Per certo, però, un ospite inusuale, soprattutto per il salottino che è il regno di Lilli Gruber. Tra gli altri, ecco anche Massimo Giannini. Al centro del dibattito l'autonomia differenziata, che nel corso della giornata è diventata legge in seguito all'approvazione alla Camera, che ha seguito quella al Senato.

Per la Lega un successo storico: l'autonomia, come noto, è una delle bandiere del Carroccio, un provvedimento sul quale hanno fatto battaglia da anni. Per Giannini, ovviamente, trattasi di provvedimento sciagurato, di un qualcosa che finirà con lo spaccare l'Italia in due, ampliando le differenze tra Nord e Sud. Il solito ritornello della sinistra.

Ma a Otto e Mezzo c'è anche Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, il quale come spesso accade ingaggia un duello senza esclusione di colpi proprio con Giannini.

Ma è l'intreccio tra Bocchino e Luca Bizzarri a regalarci le sorprese più grandi. In primis per i complimenti rivolti da Bocchino al comico, complimenti sinceri e incassati con compiacimento da Bizzarri. Dunque per la stoccata a sorpresa dello stesso Bizzarri, il quale sostiene che Bocchino nel corso della puntata di Otto e Mezzo abbia rubato una battuta a un suo celebre collega. Accusa che spiazza Bocchino, che risponde con un sorriso.