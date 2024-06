Athos Salomè, si avverano le profezie del nuovo Nostradamus: l'ultima previsione choc

28 giugno 2024 a

Si chiama Athos Salomè ed è considerato il nuovo Nostradamus visto che le sue profezie si avverano puntualmente esattamente come quelle realizzate dall'indovino e astrologo vissuto nel Cinquecento che avrebbe previsto guerre, terremoti e stravolgimenti mondiali. Adesso questo veggente brasiliano si 37 anni che è già stato ribattezzato "il Nostradamus vivente", che ha previsto la pandemia di Coronavirus, l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk e la morte della Regina Elisabetta, fa un'altra sconvolgente profezia.

In una intervista al Daily Star, ripresa dal Corriere dello Sport, l'indovino ha parlato di un imminente scoppio della terza guerra mondiale e del passaggio di un pericoloso asteroide. In sostanza Salomè avrebbe previsto l'asteroide 2024 Mk, poi scoperto il 16 giugno 2024 e che sorvolerà la Terra il 29 giugno.

Ma attenzione perché il veggente ha anche parlato di una corsa alla conquista dello spazio per i materiali degli asteroidi: "Questi asteroidi potrebbero potenzialmente contenere materiali metallici come silicati di ferro e nichel, o altre sostanze che sono di grande interesse per la ricerca spaziale e l'esplorazione. L'opportunità di accedere a questi materiali ha catturato l'interesse delle agenzie spaziali: la mia previsione è una corsa allo spazio tra Cina e Russia. Questo asteroide potrebbe inaugurare una fase di rivalità o cooperazione, nell'ambito dell'esplorazione spaziale".