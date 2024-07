Alessandra Mussolini smaschera Pd e Parenzo: "Poveracci! Mi hanno messo la sedia rossa"

02 luglio 2024 a

a

a

"Poveracci! Non hanno contenuti, vivono di fantasmi": Alessandra Mussolini lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 riferendosi alla festa dell'Anpi a Bologna cui hanno partecipato tutti gli esponenti di sinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni. Ma anche gli esponenti di +Europa e Rifondazione. Con tutti i leader dell'opposizione sul palco, il presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliaruolo ha detto: "Ci riuniamo sulla base di due principi: difesa della Costituzione antifascismo". Mentre la segretaria del Pd ha commentato: "Abbiamo tante ragioni per essere qui insieme".

Ospite di Parenzo, la forzista a un certo punto si è lamentata dicendo: "Sai che hanno fatto qua? Durante la pubblicità, perché quella è una pubblicità, non era un servizio, mi hanno cambiato la sedia perché era troppo poco rossa, mi vogliono provocare". Il riferimento era al servizio mandato in onda poco prima proprio sulla festa dell'Anpi. "Ma no - l'ha corretta subito il conduttore -. Hanno cambiato la sedia perché era rotta, una cosa incredibile".

Qui l'intervento di Alessandra Mussolini a L'Aria che tira

Nell'annunciare il suo arrivo in studio poco prima, invece, Parenzo aveva detto: "Eccola che arriva come primadonna, contenta del risultato francese?". Domanda relativa alle elezioni di domenica 30 giugno, cui seguirà il secondo turno domenica 7 luglio. "Beh, è una mezza truffa...", ha risposto la Mussolini, spiazzando così il giornalista e i suoi ospiti.