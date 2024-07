Fabrizio Corona insulta e minaccia Gianluca Scamacca: "Mostro, imbarazzante, da prendere a mazzate"

10 luglio 2024 a

a

a

Non si trattiene, Fabrizio Corona, il quale ha individuato un nuovo bersaglio per critiche feroci, inaccettabili: Gianluca Scamacca. L'ex re dei paparazzi ha infatti iniziato una campagna denigratoria contro l'attaccante della Nazionale italiana, bersagliandolo su vari fronti, dall'aspetto fisico all'intelligenza, fino al suo stile di gioco. Negli ultimi giorni, Corona ha parlato pubblicamente in due occasioni di Scamacca, riservandogli una serie di insulti e offese. Non è chiara la ragione di tale astio. Per ora il calciatore non ha replicato, né sui social né tramite i media.

L'ultimo atto dell'odio di Corona contro il centravanti dell'Italia del flop in Germania è arrivato nel corso dell'intervento nel podcast Gurulandia. Fabrizio Corona ha sparato: "È uno dei peggiori, una delle persone più fastidiose. Innanzitutto, si sente figo, ma è letteralmente un mostro: alto, magro, storto... con tutti quei tatuaggi è imbarazzante. In campo sembra galleggiare, sorride sempre. Ti verrebbe voglia di tirarlo fuori dal campo e prenderlo a mazzate. Se non si riprende, ha finito di giocare". Toni, come detto, inaccettabili.

Azzurri senza vergogna? Resort, pose e belle donne: chi sono davvero i nostri eroi

Le dichiarazioni di Corona non sono state meno pesanti nei giorni precedenti. Infatti ha descritto Scamacca come "il più scemo di tutti, con un cervello vuoto". E ancora: "Se non fosse per i tatuaggi appariscenti, sarebbe un pennellone che, a parte gli ultimi quattro mesi con l’Atalanta, non ha fatto nulla di buono nella sua vita". Un Fabrizio Corona, insomma, fuori controllo.

"Lo dico con dispiacere": Sacchi, il retroscena su Spalletti che spiega l'eliminazione dell'Italia