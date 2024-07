Luca Barbarossa sfotte Berlusconi e viene umiliato: "Mangiati il fegato!"

16 luglio 2024 a

"Sto partendo dall’aeroporto Lele Mora di Roma ex Leonardo Da Vinci. Stasera sarò ad Alassio con Stefano Senardi e la mia chitarra. A dopo”: sta creando non poche polemiche l'ultimo post pubblicato da Luca Barbarossa su Facebook. Il riferimento, non casuale, è all'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, che ha sollevato un polverone a sinistra.

Lo sfottò del cantante e conduttore di punta di Radio Rai, però, non è piaciuto affatto alla gran parte degli utenti. Qualcuno, in particolare, gli ha fatto notare che Lele Mora è ancora vivo, ma non in ottime condizioni di salute. Per questo il paragone risulta davvero di pessimo gusto. “Invidioso, cerca di portare rispetto per chi è stato migliore di te ed ha contribuito a rendere l’Italia la grande nazione che è oggi!”, ha scritto un utente in tono indignato. A fargli eco un altro, che ha commentato: "Uao, una battuta su un uomo morto, tu si che sei un grande artista. Magna tranquillo che a te non lo dedicano un aeroporto”.

Sarcastico un altro commento: "Ci godo un mondo che voi che vi credete super uomini acculturati vi mangiate il fegato così tanto… bambini dell’asilo”. E ancora: "Grande! Hai vinto un carnet di 12 ospitate alla festa dell’Unità con panino con salsiccia e birretta omaggio del partito!” oppure "Battuta squallida, avevo altra opinione di lei!”.