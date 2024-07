4diSera, Capezzone inchioda la sinistra: "Claudia Fusani impopolare come Kamala Harris"

Roberto Tortora 23 luglio 2024 a

Il nome nuovo o, quantomeno, protagonista della scena politica americana è diventato all’improvviso quello di Kamala Harris, vice-presidente degli Stati Uniti fino a qualche giorno fa e ora candidata alla corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump, nel momento in cui Joe Biden ha deciso di abdicare e restare nella stanza ovale fino alla fine del suo mandato.

Personaggio non molto conosciuto al di fuori dei confini americani, chi è questa Kamala Harris e come può sconfiggere un avversario così forte come Trump? Di questo si parla a 4 di Sera, nuovo programma di approfondimento politico di Rete4, condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Uno spazio informativo in cui discutere degli avvenimenti che segnano l'agenda quotidiana, con gli aggiornamenti e le notizie più importanti in materia di cronaca, politica, cultura, società e sport, in onda da lunedì a venerdì in prime time.

Tra gli ospiti, in collegamento dalla redazione di Libero, c’è il direttore Daniele Capezzone che colora, a suo modo, la figura della Harris e sminuisce i pareri dei politici italiani sull’esito del voto di novembre: “Per quanto i politici italiano si agitino molto, il loro giudizio è irrilevante francamente, decidono gli americani, per il resto le figurine della politica italiana cercano di posizionarsi. Dov'è che i miei amici di sinistra questa sera non mi hanno convinto e dove mi pare che il loro ragionamento sia debole? Loro dicono ‘ora è emerso un problema di Biden’. Secondo me era emerso da anni, ma se diamo per vero che è emerso adesso che ha scelto di rinunciare al nuovo mandato, allora … perché rimane presidente?".

"Se non è in grado di fare la campagna elettorale - prosegue Capezzone -, non è in grado nemmeno di guidare il primo Paese del mondo per un altro semestre delicatissimo, questo è il punto debole che fa arrabbiare tanti americani. Con un sorriso, porgendo un fiore a Claudia (Claudia Fusani, giornalista ospite in studio, ndr), è una descrizione politica quella che faccio: se io dovessi dire al pubblico italiano chi è Kamala Harris, qual è la Kamala Harris italiana, io direi che è una specie di Claudia Fusani (lei ride, un po’ imbarazzata, ma compiaciuta, ndr), con la differenza che Claudia è molto più dolce e accomodante di Kamala Harris, quindi prendete Claudia Fusani, rendetela meno dolce e meno accattivante, esce fuori Kamala Harris. La domanda allora è questa: come mai è un po' impopolare tra gli italiani la Fusani e tra gli americani la Harris?".