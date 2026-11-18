“La parola patrimoniale non aiuta a vincere le elezioni”. Bruno Vespa, in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, lo ricorda senza troppi giri di parole agli esponenti del Campo largo. E ad Alessandro Zan, esponente del Pd non resta che ascoltare in silenzio.

“Cottarelli, che è statoevocato e che è una persona terza perché è il direttore del centro sui conti pubblici dell’Università Cattolica, ha detto in maniera esemplare che la parola patrimoniale fa scappare tutti - sottolinea il conduttore di Porta a porta -. Intanto io non so come si possano conciliare tre proposte così abissalmente diverse, perché i 5,4 milioni ribaditi stasera da Fratoianni sembrano tanti ma possono essere una buona eredità, in qualche modo, con gli immobili eccetera. Siccome questa è una tassa annuale, significa che quel signore che ha 5 milioni di patrimonio, che è stato peraltro già tassato prima, in una legislatura paga 3 milioni di imposti ulteriori, 600 mila all’anno per 5 anni sono 3 milioni, mi pare un prelievo gigantesco insomma”.

“Poi per quanto riguarda invece il Partito Democratico, 100 milioni sono veramente tanti e bisogna vedere...”, prosegue Vespa, secondo cui “i 100 milioni sono una tassa imparentata con quella sulle plusvalenze finanziarie del Movimento 5 Stelle, perché da un certo livello in poi è molto facile come diceva Cottarelli far sparire i soldi”.

A #4disera, l’intervento di Bruno Vespa sulla proposta di patrimoniale discussa nel campo largo, sottolineando come non sia una misura che possa favorire la vittoria alle elezioni. pic.twitter.com/QWTz4EPflf — 4 di sera (@4disera) November 18, 2026

Durissimo con il centrosinistra anche Paolo Liguori: “La tassa patrimoniale è una bagianata, mi sentite bene a casa? Se ne continua a parlare ma non si farà mai, in questa maniera soprattutto. Il fatto che non siano d’accordo nel Campo largo su che tipo di tassa bisogna fare a me terrorizza, perché cosa significa? Significa ‘dateci i voti che stiamo insieme ma non sappiamo perché, dopo che ci avete eletto decideremo’. Questa è una fesseria, è una baggianata anche il reddito di cittadinanza che ancora Conte propone”. “Se dovessi mai votare il campo largo - conclude Liguori -, e il motivo per cui non lo voterei e perché c’è questa confusione nella comunicazione, io voglio sapere che cosa vorrebbero fare dopo, vorrebbero fare quella patrimoniale da 100, da 45, da 32 milioni?”.

Matteo Perego di Forza Italia vuole invece “mettere fine a questa bufala che sento ripetere sempre della pressione fiscale che è aumentata e quindi sono aumentate le tasse. La pressione fiscale è data dalle imposte, i contributi rispetto al PIL, se sono aumentati i contributi è perché è aumentato il lavoro e il tasso di occupazione, se sono aumentati i contributi è perché abbiamo recuperato 30 miliardi euro evasi, significa che è aumentata la pressione fiscale, ma finiamola di dire che abbiamo aumentato le tasse. Questo Governo non ha aumentato nessuna tassa e mentre noi proponiamo queste cose, tra cui una manovra espansiva che tutela il ceto medio, dall’altra parte si sente ancora parlare, mi chiedo come sia possibile, lo dico ad Alessandro Zan che è persona intelligente, del reddito di cittadinanza che è costato 35 miliardi alle tasche degli italiani, non ha abbassato la disoccupazione se non dello 0,5 e ha fatto 1 miliardo e 700 mila euro di frodi. La sinistra vuol tassare i patrimoni per fare il reddito di cittadinanza, siamo veramente alla follia pura!”.