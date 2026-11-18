Mentre tutti parlano di Enrico Mentana, e cercano di capire quale sarà la sua prossima avventura professionale, lui rimane tranquillo. E si gode il momento. “Mi godo questo momento, cosa ci poteva essere di più bello alla mia età?”, dice a Il Foglio. “Cerco un amore lungo”, aggiunge. E non parla di relazioni private, bensì di rapporti lavorativi.

In un primo momento, un ritorno a Mediaset sembrava escluso. Ma ora Mentana chiarisce: “Perché c’è un amico, Mimun, il direttore del Tg5, e dovevo smentire che andavo al suo posto. Gli amici, i pochi che un giornalista ha, non vanno mai feriti, ma protetti. E Mimun è un amico. Non potevo permettere che si scrivesse che andavo a sostituirlo. Non lo farò, ma Mediaset è grande”.

L’ipotesi di sfidare Lilli Gruber dopo il telegiornale, non lo nasconde, non gli dispiacerebbe: “Potrebbe essere bello”. Ma dove? “Su Canale 5, dove c’è il programma più visto della televisione, in quella fascia? (La ruota della fortuna, ndr) Vado forse su Rete 4? Italia 1? È vero che mi piacciono le sfide, ma non le sfighe...”. Ma Mediaset non è l’unica opzione: “Perché solo su Mediaset? Magari dopo il Tg1, dove c’è Vespa, subito dopo. E sulla Rai ”non escludo colpi di scena". Infine, sul proprio successore a La7 - che Mentana lascerà il 23 dicembre -, afferma: “Penso che Cairo voglia Cazzullo”.