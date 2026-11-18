Tassa sul reddito, la cosiddetta e odiata “patrimoniale”, il nodo attuale su cui Pd, AVS, M5S e Italia Viva oggi sembrano più divisi. Un confronto che è uscito dalle segrete stanze dei dirigenti delle forze di sinistra ed è diventato scontro pubblico nell’opposizione. Paolo Mieli avverte il campo largo a “Otto e Mezzo”, programma di approfondimento politico e attualità in onda su La7, condotto da Lilli Gruber.

Quando è proprio la conduttrice a chiedere al giornalista dove troverà la quadra il campo largo, Mieli è tranchant: “Secondo me è meglio non parlarne per niente, perché così tu passi la prossima campagna elettorale discutendo fra 100 milioni, 5 milioni o quello che è, diventi il partito delle tasse. Giudicate voi se fare tutta una bella campagna con dei numeri imprecisi, ancorché nel programma poi magari ci sarà un numero preciso e sarà un numero alto. Il punto centrale è quello di cui parlava Marco Travaglio, che la pago io la patrimoniale, cioè io che dichiaro tutto quello che ho, ma siccome il 40-50% degli italiani non dichiara niente... Ci sono gioiellieri che dichiarano mediamente 10.000 euro l’anno capito? Come media adesso sbaglierò di €1000, saranno 12.000, ma è così chiaro che ogni patrimoniale va coi disgraziati, quelli che lui chiamava i fessi, e stiamo facendo un discorso solo per i fessi, offendendo i fessi e dicendogli ‘ragazzi, in un modo o nell’altro vi mazzoleremo’. Ma cominciamo da un’altra parte, perché – spiega ancora Mieli - vado a mettere al centro questo discorso? Noi i ricchi sfondati li colpiremo, ma non perché vogliamo punire i ricchi, anzi. A noi ci fa piacere che la gente si arricchisca e noi vogliamo costruire uno Stato dove la gente diventa più ricca, tutti si arricchiscono. Però ci sono delle ricchezze che sono fuori misura, punto. Senza andare oltre e mettersi lì a fare le cifre”.