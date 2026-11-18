“I partigiani l’hanno fatta la Costituzione, non i comunisti”. Un’affermazione ovvia per tutti, tranne che per i comunisti. Di questa spiacevole categoria fa parte anche Lorenzo Pacini, l’enfant prodige del Partito democratico a guida Elly Schlein. Il candidato del Pd a Milano si è lanciato in uno dei suoi soliti deliri, rivendicando il ruolo cruciale dei comunisti sia nella lotta contro il nazifascismo sia nella scrittura della Carta Costituzionale. “Erano partigiani comunisti”, le sue parole a Filorosso da Monteleone. “Non dire stupidaggini per piacere”, ha replicato l’avvocato Ivano Chiesa, ospite della trasmissione di Rai3.

“Ma scusi, lei la storia dove l’ha imparata?”, ha insistito Pacini. “Ma come ti permetti? Io sono laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti”, si è innervosito l’avvocato. “All’esame di Storia quanto hai preso? Perché i partigiani di questo Paese erano soprattutto comunisti - la sfacciataggine del dem -. La Brigata Garibaldi, erano comunisti. E quindi la libertà la devi anche ai comunisti”.

“Il comunismo ha prodotto solo morti - lo ha azzerato Chiesa -. Se gli piace tanto l’Unione sovietica, vadano da Putin. Non è così che si risolvono i problemi. La nostra Costituzione è liberaldemocratica. I comunisti hanno contribuito, ma la nostra Costituzione non è comunista”.