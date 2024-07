In Onda, "Biden dicono sia più alto dopo le cure Covid", Riotta sconvolge lo studio

Roberto Tortora 31 luglio 2024 a

Kamala Harris rimonta pesantemente nei sondaggi e la campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca negli Stati Uniti entra sempre più nel vivo. Il candidato repubblicano, Donand Trump, ha dichiarato di essere disposto ad un nuovo dibattito televisivo con l’avversaria, purché questo avvenga prima dell’inizio del voto anticipato, che a metà settembre riguarderà alcuni Stati chiave, come la Pennsylvania. Trump, inoltre, vuole tenere l’incontro su Fox News e non sulla ABC. Trump sostiene che sarà più facile dibattere contro la Harris, perché non ha la stessa base di Joe Biden, la cui sostituzione in campagna elettorale è stata, a suo dire, un colpo di Stato del Partito democratico.

Nel frattempo, però, la campagna viaggia a colpi di comunicazione e, a volte, disinformazione in entrambi i lati e di questo di discute a In Onda, il programma di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

Ospite, in collegamento, c’è Gianni Riotta, editorialista di Repubblica e testimone diretto di ciò che avviene sull’altra sponda dell’Atlantico. Riotta fornisce una chicca non da poco: “C'è una disinformazione anche contro Trump, hanno fatto vedere immagini in cui è già guarito ed è come se non avesse subito attentati, mentre a destra fanno vedere Biden che è cresciuto di circa 5 centimetri… e perché é cresciuto Biden? Perché il Covid l'ha fatto crescere!”.

