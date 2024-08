L'aria che tira, rissa Magi-Giubilei: "Vi dovete vergognare!", "Donne prese a pugni!". Stop alla diretta

02 agosto 2024 a

Anche il giorno successivo a quello dell'incontro, tiene banco il match tra la nostra Angela Carini e Imane Khelif, la pugile algerina "intersex" che ha costretto alla resa la nostra connazionale dopo soltanto 45 secondi di boxe. Un caso preceduto da aspre polemiche circa il fatto che la Khelif potesse gareggiare, polemiche poi completamente deflagrate dopo il brevissimo incontro.

Già, il caso è anche politico. E del caso se ne parla a L'aria che tira, il programma condotto da Francesco Magnani su La7, la puntata è quella di venerdì 2 agosto. Ospiti in studio ecco Riccardo Magi, deputato di +Europa, e Francesco Giubilei, editore della rivista Nazione Futura. E il dibattito trascende a tempo record.

"La campagna che voi state facendo - si scalda Magi - è una campagna orchestrata, montata, che ha creato una pressione enorme su una competizione sportiva alla vigilia dell'incontro, vi dovreste vergognare, vi dovreste vergognare per come avete gestito questa vicenda!", urla il radicale. "Io difendo il diritto di una donna di competere alle Olimpiadi in modo lecito. E si deve vergognare chi ha concesso a lei di gareggiare e di prendere a pugni delle donne", replica Giubilei. Magi non molla: "Sta violando i diritti della pugile algerina, se ne rende conto? Avete detto alla Camera che c'è un uomo algerino che prende a pugni un'italiana!". I toni si alzano eccessivamente, tanto che Magnani è costretto a fermare il "round". "Din-din-din, campanella, fermiamoci qui. Pubblicità", si inserisce con gergo puglilistico il conduttore. Stop all'incontro.

