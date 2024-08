Toninelli, "compio 50 anni". Si spoglia e pubblica la foto

02 agosto 2024 a

"Oggi compio 50 anni!": Danilo Toninelli ha voluto farlo sapere a tutti pubblicando sui social una foto di sé in ascensore con maglietta alzata e addominali in bella vista. Nello scatto, l'ex ministro pentastellato dei Trasporti con una mano mantiene il telefono con cui fa la foto e con l'altra alza la maglietta. Su quest'ultima mano c'è il numero "50!" riferito proprio alla sua età.

"È un traguardo importante che voglio celebrare così - ha scritto ancora Toninelli nel post - perché non mi sono mai sentito meglio, sia nel corpo che nello spirito! Vi auguro di lottare sempre per i valori in cui credete, senza mai mollare". Se da una parte c'è chi ha commentato la foto facendo gli auguri all'ex ministro e complimentandosi con lui per il suo fisico, dall'altra c'è chi invece lo ha criticato. Un utente, per esempio, ha scritto: "Un ex ministro che mette una foto dove sembra una ragazza di non è la rai del 93... è la miglior spiegazione a come elettoralmente ho fatto scelte di...". Un altro invece ha commentato: "Ma di quali valori ancora parli? Dovresti solo sparire e chiedere scusa, anzi, perdono, per aver fatto parte di un gioco politico vergognoso e apripista di uno sviluppo di programma politico sociale economico distruttivo".