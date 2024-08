Stasera Italia, Verderami: "Perché Israele lotta per la sopravvivenza"

11 agosto 2024 a

"In questo momento gli israeliani stanno lottando per la sopravvivenza e naturalmente stanno lottando anche contro la forza mediatica che è impattante, che è quella dei terroristi di Hamas": a dirlo il giornalista Francesco Verderami in collegamento con Stasera Italia su Rete 4 in riferimento alla guerra ancora in corso in Medio Oriente tra Tel Aviv e Hamas a Gaza. Sui terroristi, poi, la firma del Corriere della Sera ha detto che "danno delle cifre (morti e feriti dei raid israeliani, ndr) che non sono riscontrabili e riscontrate".

"Tra l'altro - ha poi aggiunto Verderami riferendosi a uno degli ultimi raid di Tel Aviv su una scuola a Gaza - vorrei ricordare che purtroppo per i ragazzi di Gaza la scuola da molto tempo non è funzionante. Il problema politico è che il governo israeliano non intende lasciare la presa finché i terroristi di Hamas non accetteranno questa trattativa. E infatti gli Stati Uniti stessi dicono che la trattativa è nelle mani di Hamas".

A tal proposito Hamas, in una nota riportata dai media arabi, ha chiesto ai mediatori di "presentare un piano per attuare quanto concordato dal movimento il 2 luglio 2024, sulla base della visione di Joe Biden e della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite" invece di impegnarsi in nuovi colloqui per un accordo. "I mediatori dovrebbero imporre questo agli occupanti (Lo Stato di Israele, ndr) invece di perseguire ulteriori round di negoziati o nuove proposte che fornirebbero copertura agli aggressori e concederebbero loro più tempo per continuare il genocidio contro il nostro popolo", si legge infine nella dichiarazione.