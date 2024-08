Madonna, il mistero del party di compleanno: Pompei o Capri?

12 agosto 2024 a

a

a

Da giorni si rincorrono le voci su dove Madonna, la regina del pop, festeggerà il suo 66° compleanno. Le ipotesi più accreditate puntano dritto verso la Campania, con Pompei e Capri in prima linea come possibili location. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, il Teatro Grande degli Scavi di Pompei sembra essere il luogo più probabile per un evento che si preannuncia esclusivo.

Più di un milione e mezzo di fan in delirio: Madonna scrive la storia a Copacabana

La popstar americana è già in Italia, accolta nella villa di Dolce e Gabbana a Portofino, ma i rumor suggeriscono che il suo viaggio potrebbe proseguire verso sud. Capri, dove Madonna è di casa da anni, è un'altra possibile tappa. Tuttavia, ciò che accende maggiormente la curiosità è la possibilità che il 16 agosto la star celebri il suo compleanno nella suggestiva cornice archeologica di Pompei come riporta l'Agi. Le voci insistenti parlano di una visita guidata speciale agli scavi, forse arricchita da una festa nel Teatro Grande, uno dei luoghi più emblematici dell'antica città romana. Se così fosse, l'evento richiederebbe misure di sicurezza straordinarie, e potrebbe essere proprio la Prefettura di Napoli a discutere del piano in una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica già convocata per i prossimi giorni.

"Cosa fai seduto?": rovinosa gaffe di Madonna al concerto, è in sedia a rotelle | Video

Le fonti restano per ora riservate, alimentando un vero e proprio "giallo" che dovrebbe trovare una soluzione a breve. Se le indiscrezioni si rivelassero fondate, Madonna non solo aggiungerebbe un tocco glamour a uno dei siti archeologici più famosi al mondo, ma dimostrerebbe ancora una volta la sua capacità di fondere cultura, arte e spettacolo in un unico evento indimenticabile. Nel frattempo, i fan attendono con impazienza conferme ufficiali, mentre l'Italia si prepara ad accogliere un compleanno che potrebbe entrare nella storia delle celebrazioni esclusive. Pompei, Capri, o altrove, il mistero è destinato a risolversi nei prossimi giorni, e con esso il fascino di un evento che già promette di essere memorabile. Una certezza però c’è e, si legge sul Corriere, riguarda l’abito per la festa: lo stilista di riferimento di Madonna, Francesco Scognamiglio - nato proprio a Pompei e amatissimo dalle star di tutto il mondo - ha già ricevuto una richiesta da parte della cantante. Madonna ha voluto valutare una serie di abiti disegnati da lui che già l’anno scorso l’ha vestita per la festa di compleanno a Lisbona e ora sta scegliendo il più adatto.