In Onda, Cacciari gela Telese e Aprile: "Arianna Meloni? Non so chi sia"

Roberto Tortora 20 agosto 2024 a

a

a

Nell’eterno conflitto tra politica e magistratura, interviene il commento del prof. Massimo Cacciari, ospite, tra gli altri, del programma In Onda, approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

Il caso del giorno è ovviamente quello riguardante Arianna Meloni, sorella del premier, finita sotto la lente d’ingrandimento per una presunta sua partecipazione ad alcune riunioni per le nomine di governo. Con la sua consueta ironia pungente, ma forse anche in sincerità, il filosofo ed ex-sindaco di Venezia ha commentato così la notizia: “Non ho nessuna contezza di questa signora, della sorella della Meloni. Non so chi sia, non so cosa faccia… cosa vuole che le dica, non posso darvi alcun conforto, non so nulla”.

"Complotto contro Arianna Meloni?". Anm, dalle toghe la reazione (scomposta) contro la politica

Quando, però, Telese gli chiede se sia l’ennesimo tentativo di delegittimare il governo per via giudiziaria, Cacciari la analizza così: “Che in Italia si giochi con le procedure giudiziarie, palesi o non palesi, reali o non reali, è una storia vecchia di trent'anni, anzi di più, quindi… La storia dimostra che sono tutti calcoli sbagliati, chi vuole far leva su questioni giudiziarie per far fuori l'avversario politico, si fa fuori da solo. Emerge una solidità della politica malgrado tutto, quindi lasciamo stare, vediamo cos'è sta storia, non sarà niente".

"Sono come le Kardashian". In Onda: il fango di Botteri sulle sorelle Meloni | Video

Cacciari, poi, aggiunge: "Si è sempre fatto un uso strumentale di decisioni e iniziative della magistratura, da una parte e dall'altra, e questo ha avuto effetti sempre più scarsi nel corso del tempo. Naturalmente non mi riferisco a eventi come Tangentopoli, che sono stati cataclismi politici e culturali generali, e le cui indagini sono state nient'altro che la punta dell'iceberg. Ma tutte le altre che ci sono succedute in questi sciagurati trent'anni e sono finite in niente. Anche la valanga di processi contro Silvio Berlusconi... Ma Berlusconi è stato defenestrato una volta dall'Europa per ragioni politiche che esulavano totalmente dalle sue vicende processuali. Ho predicato invano per tutti questi anni ai miei colleghi della cosiddetta sinistra – chiude Cacciari - di non cercare di far leva su cose che riguardano la magistratura, lasciate lavorare in pace i magistrati e voi fate battaglie politiche. Questo è un totale malvezzo italiano”.