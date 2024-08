In Onda, il paragone azzardato di Giovanna Botteri: "Giorgia e Arianna Meloni come le Kardashian"

19 agosto 2024 a

Della presunta imminente inchiesta per "traffico di influenze" nei confronti di Arianna Meloni - sorella del presidente del Consiglio Giorgia - ne stanno parlando un po' tutti. La stessa Anm si è sentita chiamata in causa e ha deciso di intervenire con una nota. "Quello in corso - scrive il sindacato delle toghe guidato da Giuseppe Santalucia - è l'ennesimo attacco alla magistratura, volto a delegittimarla adombrando presunti complotti. Un esercizio pericoloso che indebolisce le istituzioni repubblicane e danneggia l'intero Paese".

Anche a In Onda, il talk show politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese si è parlato a lungo della sorella del premier. Giovanna Botteri, ospite della trasmissione, ha sottolineato come il caso di Arianna sia un unicum nel suo genere. "È qualcosa di unico sicuramente perché non si sa se c'è o non c'è - ha spiegato la giornalista -. Perché l'annuncio è stato dato dai giornalisti, perché è stato smentito. E comunque è unico, perché noi abbiamo avuto sempre casi di nepotismo. È la prima volta che c'è questa storia delle sorelle. Pensate a tutte le grandi storie, le donne sono sempre entrate come fidanzate o come amanti... Qui ci sono due donne - ha poi aggiunto -. Era impensabie: una donna che impone un'altra donna e quella donna è sua sorella".

La giornalista poi ha esagerato nel suo giudizio su Arianna e Giorgia Meloni. Bottero le ha addirittura paragonate alle sorelle Kardashion, che però appartengono al mondo dello spettacolo statunitense. "Gli americani sono abituati alle Kardashian, ma noi non abbiamo mai avuto questi casi - ha tuonato la giornalista -. Sono due donne che conosco il potere, che conoscono la comunicazione e anche i rapporti di forza con la stampa. Questi sono rapporti di forza che entrambe tengono. Sanno molto bene come si deve giocare in questo momento".