L'aria che tira, Di Pietro: "Solidarietà ad Arianna Meloni, chi può indagare su di lei"

"Innanzitutto, permettetemi di esprimere un gesto di solidarietà nei confronti di Arianna Meloni. Anche lei come altri prima di lei, me compreso, è stata gettata nel tritacarne mediatico-giudiziario e ne pagherà comunque le conseguenze".

Parola di Antonio Di Pietro, l'ex magistrato e volto-simbolo di Tangentopoli, il principale protagonista di quella inchiesta su Mani Pulite che 30 anni fa sconvolse lo scenario democratico italiano a suon di avvisi di garanzia, manette, accuse di corruzione e processi (quando non gogne tout court) in pubblica piazza.

Proprio per questo è significativo il commento dell'ex leader di Italia dei Valori, in collegamento con Francesco Magnani ospite di L'aria che tira Estate su La7.

"Se prima non c'era attenzione adesso ce n'è tanta, tante persone si ricorderanno di chissà che cosa" su di lei. "Arianna Meloni non è Giorgia Meloni, non c'entra niente, è una dirigente di partito e come dirigente fa attività politica e istituzionale e nessuno glielo può negare".