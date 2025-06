FdI stronca la sinistra: "Il motivo della vostra sconfitta"

Bastano pochi numeri per smentire la sinistra. E sono quelli diffusi dall'Istat. Nel confronto tendenziale - sottolinea l'Istituto Nazionale di Statistica - continua la crescita del numero di occupati (+432 mila, +1,8% in un anno). Il risultato dall'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+4,0%) che si contrappone al calo dei dipendenti a termine (-6,7%) e degli indipendenti (-0,4%), Insomma, diminuisce il numero di disoccupati (-217 mila in un anno, -11,0%) e, dopo due trimestri di crescita, torna a ridursi quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-95 mila, -0,8%).

Quanto basta a Fratelli d'Italia per esultare. O meglio, per smentire la sinistra. Con un post, FdI scrive: "Landini e Schlein, volete una spiegazione alla vostra recente sconfitta? Eccola". Poi, a corredo, il dato: "Nel primo trimestre dell'anno +432mila occupati". Anche Giorgia Meloni, in collegamento con l'evento organizzato da Libero per i suoi 25 anni, si è detta orgogliosa: i nuovi dati Istat ci dicono "che abbiamo raggiunto nuovi record positivi in ambito occupazionale. L'ambito occupazionale è forse la cosa che mi rende più fiera. Non ci sono mai stati così tanti italiani che hanno avuto un lavoro da quando è stata fatta l'unità d'Italia. E si tratta per di più di lavoro di qualità, perché quelli che aumentano sono i contratti a tempo indeterminato, aumenta il lavoro autonomo, diminuisce il lavoro precario".