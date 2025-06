Reazione a Catena, "vergognoso": caos a fine puntata

I Tiri Liberi si sono confermati ancora una volta campioni a Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 14 giugno. La squadra è composta da Sabrina e Luca, marito e moglie, e Fabio, che invece è un amico di famiglia. I tre sono arrivati all'ultima catena e poi all'ultima parola con un montepremi di 8.750 euro. Il loro primo indizio era Caro, il secondo inziava con Sa e terminava con O, ignoto il terzo indizio, che i campioni hanno deciso di comprare scendendo così a 4.375 euro. Sabrina, Luca e Fabio hanno tentato il tutto per tutto con la parola Saluto. E hanno fatto bene. Era proprio quella la parola che chiudeva l'ultima catena.

Secondo i telespettatori, però, la soluzione non era poi così difficile da trovare. "Troppo facile stasera #reazioneacatena", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Vergognoso, troppo facile". Poi c'è chi si è soffermato sul montepremi del trio: "Peccato che vincano sempre poco #reazioneacatena", ha scritto qualcuno. E in effetti le loro vincite non sono mai state così alte nemmeno nelle puntate precedenti: finora hanno portato a casa 1.813 euro, 8.250 euro e 13mila euro.