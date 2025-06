Affari Tuoi, "fregati all'ultimo": Maia travolta

Maia da Sestri Levante, in provincia di Genova, è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 14 giugno. La concorrente ha spiegato di essere una studentessa e hostess in ambito degli eventi e delle fiere, ma anche una modella, Ha rivelato di essere fidanzata, ma la partita l'ha giocata insieme a sua nonna Giusi. Il suo pacco era il numero 13.

I primi tiri hanno fatto fuori 100mila, 10mila, 20, 200mila, zero e 100 euro. Di 24mila euro la prima offerta del dottore, che nonna e nipote hanno deciso di rifiutare. Successivamente la pacchista ha trovato Gennarino, il cane-mascotte del programma. Via, poi, anche i 30mila e i 300mila euro. Dei pacchi più importanti, quindi, erano rimasti in gioco i 50mila euro e i 75mila euro. A quel punto il dottore ha offerto 10mila euro, ma Maia ha detto no.