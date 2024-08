Generale Vannacci contro Bizzarri: "Io la cittadinanza me la sono guadagnata a differenza tua"

Roberto Tortora 30 agosto 2024 a

a

a

Volano stracci verbali e virtuali tra il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci ed il comico Luca Bizzarri. Il tutto parte da una considerazione su X fatta da quest’ultimo che nei giorni scorsi aveva scritto: "Ho sentito dire da Vannacci che la cittadinanza non si regala, perché lui se l'è guadagnata secondo lui, non se l'è trovata in casa. Dev'essere data a chi è disposto a difendere con la vita il sacro suolo. Ho come la paura che bisognerà togliere 10-20 milioni di cittadinanze perché secondo me il sacro suolo i giovani italiani e anche quelli della mia età col ca***o che lo difenderebbero con la vita".

Al che, il generale Vannacci ha subito risposto per le rime sul suo profilo Facebook: “Caro comico Bizzarri, meno male che è un comico, perché la sua esternazione secondo cui ‘tanti giovani o persone della mia età il sacro suolo con il cavolo che lo difenderebbero con la vita, fatevene una ragione generalissimo’ è apertamente in contrasto con l'articolo 52 della nostra Costituzione che considera la difesa della Patria sacro dovere di ogni cittadino. Continui a fare il comico, Bizzarri, perché il ruolo della persona seria le riesce male! Io, contrariamente a Lei, ne sono certo di essermela guadagnata la cittadinanza: guardi il mio curriculum".

Video su questo argomento Bersani ossessionato, altro siluro sul generale Vannacci: "Uno con le stellette... Non è accettabile" | Video

Non è tardata ad arrivare, tramite un video stavolta, la controreplica del comico genovese: “Mi ha risposto il Vannaccione e mi ha detto due cose bellissime, la prima e me lo segno eh, la difesa del sacro suolo è un articolo della costituzione, per cui Vannacci ha letto la Costituzione, ha fatto l'uno, il due, il quattro e il cinque. Ha saltato solo il tre. La seconda cosa è che lui la cittadinanza se l'è guadagnata. Legga il mio curriculum mi ha detto. Però vorrei far notare al generale che prima è arrivata la cittadinanza e poi il curriculum, la cittadinanza non se l'è guadagnata con il curriculum, la cittadinanza ce l'ha avuta con una botta di culo, perché é nato in Italia da genitori italiani, perché se nasceva in Africa da genitori africani, primo doveva toccarsi le mani tutti i giorni per capire com'era fatta la sua pelle, secondo, visto che in Italia ci sono quelli come lui, la cittadinanza italiana ce l'aveva col ca**o”.