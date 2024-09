Del Debbio-Meloni: "Ha visto il vestito?", "Paolo...". Il clamoroso finale dell'intervista a 4 di Sera

03 settembre 2024 a

a

a

Paolo Del Debbio comincia la nuova stagione televisiva a Mediaset e raddoppia. Oltre a Dritto e rovescio, eccolo con 4 di sera, appuntamento quotidiano nell’access prime time. E per l’esordio, si regala l’intervista alla premier Giorgia Meloni

Parecchi i temi di peso toccati dalla presidente del Consiglio. Ma c’è anche leggerezza, il marchio di fabbrica del Del Debbio intervistatore, una informalità e una spigliatezza che caratterizzano spesso anche i vivaci scambi di vedute in studio al giovedì sera, con ospiti assai meno istituzionali e più ruspanti come i rom o i famigerati "maranza".

"Il dato più alto dai tempi di Garibaldi": Meloni da Del Debbio, la stoccata con cui spiana i gufi

L'ultimo scambio con la Meloni riguarda la polemica, surreale, imbastita dalle opposizioni (e dai giornali d'area) sulle sue vacanze. Qualcuno ha parlato addirittura di una premier "sparita", roba da 007. Il conduttore a quel punto chiosa: "C'è un diritto non scritto del presidente del Consiglio di fare le vacanze come cacchio vuole, l'ho detto in termini deldebbiani...". Meloni a quel punto conferma: "Altrimenti avrei fatto il concorrente del Grande Fratello, ma insomma ho fatto un altro lavoro nella vita".

"No no non lo faccia. Grazie Meloni, buon lavoro, grazie tante presidente", la congeda Del Debbio. E qui iniziano i fuochi d'artificio. "Grazie a lei Paolo, in bocca al lupo ancora", "Crepi, grazie. Ha visto? Ho anche affittato un vestito nuovo per fare l'intervista", la butta sul ridere il padrone di casa riferendosi al suo completo blu. "E' splendido, Paolo, questo colore le dona molto...", "Alle 21.30 lo devo riportare", "Apprezzo molto anche la pettinatura, che si è messo oggi per essere all'altezza della sfida".

"Non mi risulta di essere una concorrente del Gf": Meloni, la lezione alla sinistra in tv

Un minuto scarso che sui social diventa virale anche grazie alla esilarante pagina del Grande Flagello, che aggiunge al botta e risposta anche un suggestivo sottofondo musicale, Careless Whisper di George Michael, con quell'assolo di sax che fa tanto quelle storie orse è il non plus ultra del romanticismo un po' kitsch degli Anni Ottanta. Per la cronaca, il programma ha chiuso la prima parte (quella con Meloni) con 908.000 telespettatori (share al 5.16% ) e 821.000 (4,57%) nella seconda.