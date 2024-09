David Parenzo spiazza tutti: "Vi presento l'ultimo uomo che ha visto felice Sangiuliano"

09 settembre 2024 a

a

a

"Tra poco l'ultimo ospite, l'ultima persona che ha visto felice Sangiuliano: è un conduttore radiofonico": così David Parenzo ha introdotto il collega Giuseppe Cruciani a L'Aria che tira su La7. "Oggi purtroppo riparte una trasmissione piena di querele... - ha poi aggiunto riferendosi al programma La Zanzara, che il giornalista conduce su Radio24 -. Eccolo qua, Giuseppe Cruciani". Quest'ultimo ha risposto sorridendo e salutando tutti.

Nel corso del talk mattutino di La7, Cruciani ha parlato proprio del caso Sangiuliano, il ministro della Cultura che ha dato le proprie dimissioni dopo l'affaire Boccia. E, riferendosi a delle foto in cui lui compare in compagnia del ministro e della dottoressa Maria Rosaria Boccia a bordo piscina, ha raccontato: "Eravamo a Polignano a Mare durante un festival dedicato ai libri. Lei e il ministro erano insieme in piscina. E io ho conversato amabilmente un'ora con i due, soprattutto col ministro Sangiuliano, parlando del più e del meno, di Trump, del governo, delle sue gaffe eccetera eccetera". Erano i giorni de "Il Libro Possibile", il celebre evento culturale che si tiene ogni anno nel comune poco distante da Bari. Proprio in quei giorni il numero uno del Mic e Boccia erano arrivati in Puglia per partecipare alla kermesse. Infine, Cruciani ha aggiunto: "Tutti noi lì a Polignano avevamo l'impressione che Boccia fosse una collaboratrice del ministro, d'altra parte così si presentava, come una collaboratrice stretta del ministro".

Guarda qui la gag di Parenzo con Cruciani a L'Aria che tira