Marianna Aprile sbotta per l'intervista alla Boccia: "Unghie intinte in antichi veleni"

"Risponderei pure ai commenti e alle insinuazioni sull’intervista che io e Luca abbiamo fatto a Boccia, ma mi distrae troppo il rumore delle unghie (intinte in antichi veleni) sugli specchi, e alla fine mi intenerisco e lascio perdere": con queste parole su X Marianna Aprile, che conduce In Onda insieme a Luca Telese su La7, ha rispedito al mittente le accuse su possibili domande concordate a Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei che ha sollevato il caso Sangiuliano, portando alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura.

L'influencer nelle scorse ore ha dato forfait alla trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete 4, È sempre cartabianca, dove era attesa per esporre la sua versione dei fatti su quanto successo. All'inizio della diretta, però, la conduttrice ha rivelato che la donna non era più sicura di farsi intervistare per via di un ripensamento dell'ultimo minuto. Nessun ripensamento, invece, per l'intervista realizzata da Luca Telese e Marianna Aprile su La7. In quel caso si trattava di una registrazione, mentre dalla Berlinguer le domande le sarebbero state fatte in diretta. Per questo qualcuno ha pensato che magari la Boccia abbia concesso l'intervista a La7 dopo averne concordato i contenuti. Cosa smentita non solo dalla Aprile ma anche da Telese. "Buongiorno: non c’era nessuna domanda concordata - come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio - nella nostra conversazione con Maria Rosaria #Boccia", ha scritto il giornalista questa mattina su X.