PiazzaPulita, Corrado Formigli al veleno su Fitto: "Non avevo capito fosse Cavour"

"Raffaele Fitto farà il ministro di questo paese anche con un governo di centrosinistra, tra vent'anni. Fitto non fa testo". Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, ospite in studio a PiazzaPulita su La7, provoca riguardo alla nomina del ministro uscente agli Affari Ue a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e Corrado Formigli non si trattiene da una battuta particolarmente cattiva e feroce.

"Comunque ragazzi io non avevo capito che Fitto fosse un passo sotto Mazzini... Sgarbi, con Fitto siamo al livello di Mazzini e Cavour eh, nel senso che abbiamo scoperto... Fitto è sicuramente un politico esperto e navigato ma non avevo capito che avesse la statura di Camillo Benso conte di Cavour". E VIttorio Sgarbi, in collegamento, se la ride di gusto.

Replica di Roncone, serissimo: "Corrado, questo si lega un po' a quello che stavo dicendo. In una assenza grave di classe dirigente, è evidente che una figura come quella di Fitto spicca". "Beato chi c'ha un occhio", chiosa ancora Formigli richiamandosi alla saggezza popolare.

Per la cronaca, nella rassegna stampa di giornata spicca il giudizio tranchant che del commissario italiano regala un alleato europeo del Pd, la spagnola Iratxe Garcia Perez. La nomina di Fitto, attacca la leader dei socialisti a Bruxelles in una intervista a La Stampa, "non è positiva". "Dobbiamo fare delle valutazioni, vedere come si sviluppano le audizioni. Ci sono alcuni elementi che dal nostro punto di vista non sono positivi, come la vicepresidenza esecutiva per Raffaele Fitto. Ma ci sono anche altre questioni politiche importanti: siamo soddisfatti perché la nostra famiglia politica avrà due vicepresidenze esecutive, anche se la commissaria responsabile dei temi sociali ha un portafoglio con un titolo ambiguo. Vogliamo che venga chiarito maggiormente il focus sull'Europa sociale e dei lavoratori". Sarà interessante capire se il Pd voterà a favore del rappresentante italiano o contro, seguendo i diktat dei socialisti europei.