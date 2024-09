David Parenzo con bacchetta telescopica ossessionato da Maria Rosaria Boccia: "Non vuol dire niente. Però..."

23 settembre 2024 a

Il caso Maria Elena Boccia è al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, ma soprattutto dell'ossessione di David Parenzo. Mentre i magistrati hanno aperto un fascicolo per "violenza su corpo politico e minacce" ai danni dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (che ha sporto denuncia), a L'aria che tira su La7 va in onda quotidianamente l'agenda di Lady Pompei.

Parenzo legge le chat su Whatsapp e i messaggini che si scambia quasi ogni ora con l'imprenditrice, consigliera mancata del ministro per l'organizzazione dei grandi eventi. Ne confida sfoghi e posizioni private, dà conto dei frequenti aggiornamenti social sotto forma di post e storie su Instagram. Nel giro di pochi giorni, insomma, è diventato il biologo della donna che "fa tremare il governo", così come viene descritta a sinistra. Potrebbe quasi pubblicare un instant book, "David racconta Maria Rosaria". E non è detto che nelle prossime settimane...

Nella puntata andata in onda questa mattina, lunedì 23 settembre, Parenzo dà la notizia avvenuta nel weekend a casa della Boccia, con tanto di perquisizione di diversi device che secondo gli inquirenti potrebbero essere utili a ricostruire a livello cronologico e di contenuti il rapporto intercorso con il ministro costretto poi a dimettersi, diventato tra fine luglio a fine agosto scorsi decisamente turbolento. Non è un caso che a verbale Sangiuliano abbia fatto mettere una aggressione subita, con tanto di ferita riportata sulla fronte a causa di un colpo d'unghia della stessa Maria Rosaria.

Per l'occasione, a L'aria che tira hanno pensato bene di preparare anche una grafica riassuntiva sulla base di una articolo di Repubblica, che il conduttore illustra con bacchetta telecospica: "Oh, questo non vuol dire niente però prendiamola per quello che è, come dire è un elemento... - avverte Parenzo - A casa Boccia hanno trovato: Device elettronici 15, Cellulari 3, Tablet 1, Pc 1, Portatili 1, Pendrive 9, Microsim diverse, Memoria oltre 600 giga, che mi dicono gli esperti essere una cosa imponente". E chissà dove vorrà arrivare...