Quarta Repubblica, la sceneggiata di Ilaria Salis con l'inviata di Rete 4

"Sono diventato un fan della Salis": Nicola Porro lo ha detto ironicamente a Quarta Repubblica, la sua trasmissione in onda su Rete 4, commentando il deciso rifiuto dell'europarlamentare di Avs di parlare con una sua inviata. Quest'ultima aveva raggiunto l'attivista durante un evento pubblico e, microfono alla mano, le aveva chiesto un commento sulla stretta del governo sulle occupazioni abusive. Un tema che dovrebbe interessare alla Salis, dal momento che lei stessa in passato ha affrontato l'argomento, non disprezzandolo, ed è stata accusata di aver occupato una casa popolare a Milano.

Di fronte alle domande dell'inviata, però, la Salis ha opposto un lungo e imperturbabile silenzio. L'ex insegnante è riuscita a non pronunciare nemmeno una parola per tutto il percorso fatto all'interno dell'area in cui si teneva l'evento. Anche se la giornalista continuava a incalzarla con le sue domande, lei nulla. Nemmeno una sillaba. Anzi a un certo punto ha iniziato a ripetere un gesto, come se si facesse aria con un ventaglio immaginario. A commentare queste immagini Giuseppe Cruciani, che ha raggiunto Porro a Quarta Repubblica per "Un tavolo per due". "Ognuno è libero di fare quello che vuole - ha detto - evidentemente lei oltre a essere contro il carcere è anche contro Quarta Repubblica".

"Adesso fa il politico professionalmente perché è stata eletta al Parlamento Europeo - ha proseguito il conduttore de La Zanzara -. Questo la legittima a scegliere i suoi interlocutori e come fanno tutti i politici decide di andare dove è più comoda". Più sarcastico il commento di Porro, che ha detto di essere diventato fan della Salis, riconoscendole la capacità di rimanere impassibile per diverso tempo davanti all'insistenza dell'inviata: "L'unico che è riuscito ad avere un atteggiamento simile era il banchiere Enrico Cuccia" nelle famose interviste senza risposta di Striscia la Notizia.