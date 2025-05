Rosy Bindi smontata da FdI: "Le consigliamo di guardare alla sua sinistra"

Rosy Bindi l'ha sparata grossa. Ospite di Otto e Mezzo, nella puntata in onda venerdì 23 maggio, l'ex presidente della Commissione Antimafia è arrivata a dire che la maggioranza di destra al governo "prende provvedimenti contrari a quelli che oggi potrebbero combattere la mafia, perché la mafia di oggi si combatte non solo con il codice penale in mano e con la magistratura ma con i controlli. L'atto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in coerenza con lo stile della sua famiglia, con il fratello Piersanti ucciso dalla Mafia perché voleva la Sicilia con le carte in regola".

Finita qui? Niente affatto: "La mafia oggi si combatte soprattutto chiudendo quei varchi della legislazione comune, civile, economica, amministrativa, nelle quali loro riescono a inserirsi. Gli appalti sono l'esempio più eclatante. Il presidente della Repubblica ha fermato una norma pericolosissima, ma la legge sugli appalti che hanno appena modificato, che non obbliga chi vince una gara a presentare i nomi dei subappaltanti, quella è un regalo enorme alle mafie, perché le mafie entrano con i subappalti", ha aggiunto sottolineando che "loro questa Italia con le carte in regola non la vogliono e quindi aprono i varchi alle mafie".