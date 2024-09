Alessia Morani contro Meloni e Musk: "Gli amichetti miliardari, l'uso di droghe"

24 settembre 2024 a

a

a

Il Pd sfotte Giorgia Meloni perché riceve un premio da Elon Musk. E fa già ridere così. Ma se si leggono con attenzione le parole utilizzate da Alessia Morani in un tweet su X il quadro diventa esilarante. Secondo l'esponente del Nazareno, che ha mancato clamorosamente l'elezione a Eurodeputata, "gli amichetti miliardari si guardano con ammirazione e si ringraziano tanto tanto tanto anche se fanno uso di droghe e ricorrono all'utero in affitto. È tutto bellissimo - commenta con ironia la dem - e dannatamente ipocrita".

A leggere con attenzione queste parole viene da pensare che secondo il Pd il primo ministro di uno stato del G7 - come è l'Italia - dovrebbe stare alla larga da un uomo che ha fatto dell'impresa la sua ragion di vita. E che potrebbe investire miliardi di dollari nel nostro Paese. Ma l'odio politico ha, ancora una volta, avuto la meglio contro le scelte strategiche di un leader come Giorgia Meloni.

Gli amichetti miliardari si guardano con ammirazione e si ringraziano tanto tanto tanto anche se fanno uso di droghe e ricorrono all’utero in affitto.

E’ tutto bellissimo e dannatamente ipocrita pic.twitter.com/R0wauVFGo2 — Alessia Morani (@AlessiaMorani) September 24, 2024

Il commento di Alessia Morani - è doveroso ammetterlo - non è neanche paragonabile all'invettiva di Alan Friedman contro Elon Musk. Il tycoon di origini sudafricane sarebbe infatti colpevole di essere: ricco, di destra e circondato dalla tecnologia. Il giornalista americano, celebre per i suoi giudizi sopra le righe sull'ex first lady Melania Trump, ha addirittura paragonato Mr. Tesla a un super cattivo, come Lex Luthor. Resta ancora da capire chi, secondo i progressisti, sarebbe l'eroe che deve sconfiggere il villain. Ma qualche idea ce l'abbiamo.