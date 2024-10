Rai, Di Pietrantonio accusa TeleMeloni: "Censurata!". Ma è stata la Bortone: altra figuraccia per il Pd

05 ottobre 2024 a

a

a

Che figura, povero Pd. E persino alla fresca vincitrice del Premio Strega, Donatella Di Pietrantonio, non è andata meglio. Per non dire di Luca Telese e Serena Bortone. Perdonate il guazzabuglio, ma stavolta al Nazareno se la sono cercata.

Un altro caso Scurati, denunciano i compagni di buon mattino, dopo essersi ripresi dalla lettura de Il Centro, diretto da Luca Telese, che dà notizia della “censura” Rai alla Di Pietrantonio. È lei a raccontare di essere rimasta amareggiata con la Rai perché era stata chiamata per un monologo sull’Abruzzo per il programma “Che sarà” proprio lo stesso del caso Scurati. Monologo che le ha richiesto un grande lavoro, assicura. «Doveva andare in onda», spiega Di Pietrantonio. «Era il sabato prima del voto per le regionali. In una lunga intervista ala Repubblica, fra le altre cose dico che voterò per il candidato del campo largo, Luciano D’Amico». Ma hanno fatto tutto da soli. È proprio l’azienda a riferire come sono andate davvero le cose. (...)