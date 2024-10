Fornero, altro livore contro Lega e Salvini: "Brutta, squallido"

09 ottobre 2024 a

A Elsa Fornero di Matteo Salvini non va bene nulla. Sì perché anche se il leader leghista non parla della sua riforma, ecco che l'economista si infiamma. Accade a DiMartedì, dove l'ex ministro viene incalzato da Giovanni Floris. Davanti a lei, a tutto schermo, un elenco dal titolo: "Salvini-Fornero: dal tormentone al silenzio". Il riferimento è a Salvini che dal 2020 al 2023 a Pontida ha attaccato la riforma per poi, nel 2024, non citarla mai.

Quanto basta a scatenare, nuovamente, Fornero: "Salvini non nomina più la mia riforma? Uno può pensare due cose... la prima, che anche lui è invecchiato e si dimentica le cose oppure, è la seconda opzione, che le cose sono serie e non bastino le battute". Per l'ex ministro il segretario leghista dovrebbe "prendere sul serio il suo ministro dell'Economia, anche nel prato di Pontida di fronte a quelli che inneggiano i generali".

Ma non finisce qui, perché alla domanda su "cosa succede alla destra di governo", Fornero replica con altro fango. "Questa Lega è brutta, usa un linguaggio squallido. Non ha niente a che fare con quella che pensava a un'autonomia diversa da quella che propongono ora. Di Salvini mi colpisce che nelle sue parole non c'è mai un briciolo di analisi di un problema, ma solo una promessa roboante che non verrà mantenuta".