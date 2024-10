Fabrizio Corona, "foto modificate a notizie false su Giorgia Meloni": a processo, rischia grossissimo

09 ottobre 2024 a

Ancora alla sbarra. Fabrizio Corona si trova nuovamente a fare i conti con un processo, questa volta insieme a Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online Dillingernews. I due infatti sono accusati di diffamazione aggravata per la diffusione, il 20 ottobre 2023, di una clamorosa fake-news che riguardava una presunta relazione tra la premier Giorgia Meloni e l'onorevole siciliano Manlio Messina, i quali si sono costituiti parti civili.

Una imbarazzante menzogna contro la quale Meloni e Messina si sono mossi immediatamente. Nel decreto di citazione diretta a giudizio, si fa riferimento alla notizia falsa che suggeriva un legame affettivo tra i due esponenti di Fratelli d’Italia, descrivendo Messina come "bello, bravo e in gran carriera" e ipotizzando che fosse lui "ad avere riportato l’amore nel cuore spezzato della premier". L'articolo, a tratti grottesco, suggeriva che i loro incontri fossero sempre più frequenti e conteneva cinque foto "artatamente modificate, al fine di avallare il contenuto della notizia", come riportato nel provvedimento.

Secondo l'accusa, Corona, in qualità di caporedattore di fatto, "procacciava la falsa notizia, effettuava verifiche da cui ne emergeva l’assoluta infondatezza, ordinava insistentemente la sollecita redazione dell’articolo e, dopo aver approvato il testo e le fotografie alterate da pubblicare a suo corredo, ne intimava la sua pubblicazione". Una balla spaziale, insomma, la cui falsità è apparsa subito lampante. Arnau, dal canto suo, "redigeva materialmente l’articolo e lo pubblicava". Questa è la ricostruzione della procura di Milano, che ha fissato la prima udienza del processo per il 21 gennaio 2025 davanti a un giudice monocratico. Altri guai per l'ex re dei paparazzi...