Otto e mezzo, Massimo Giannini e i migranti in Albania: "Far finta di essere sani"

"A essere isolato è il Pd, perché sui migranti il resto del mondo è con l'Italia, a partire dalla quasi totalità degli Stati membri dell'Unione europea". A Otto e mezzo, su La7, Lilli Gruber affronta il tema della "operazione Albania" ricordando le parole di Giorgia Meloni. Fin qui, ammette la stessa conduttrice, un grande successo della premier anche a fronte degli attacchi delle opposizioni, scatenate martedì in Aula prima al Senato e poi alla Camera.

In studio c'è Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, che parte in quarta contro la premier. "Mi sembrano affermazioni quanto meno avventate, sulla Germania non stanno propriamente così, le frasi di Ursula Von der Leyen mi sembrano pura retorica diplomatica".

La vicenda albanese, prosegue l'ex direttore de La Stampa, "mi sembra il perfetto link tra i problemi economici e le politiche migratorie che facciamo finte di fare. L'Italia mi ricorda tanto la canzone di Giorgio Gaber: 'Far finta di essere sani'. Questo vale tanto per la situazione economica quanto per quella poltico-sociale".

"In un Paese che non ha un euro questo governo spenderà quasi un miliardo nei prossimi 2 anni per mandare uno sparuto drappello di disperati in due centri di permanenza e respingimento che perlopiù diventeranno lager lontano dal cuore e lontano dagli occhi". "Giorgia Meloni dice che saranno 170 milioni l'anno", lo corregge la Gruber.

