Da Cecilia Parodi a Greta Thunberg: quelli che rimpiangono Sinwar

19 ottobre 2024 a

a

a

Nel mondo musulmano Sinwar viene già celebrato come un eroe il cui martirio «è degno dei più grandi», come ha scritto su X il noto giornalista algerino Hafid Derradji (3,5 milioni di follower). Dall’incredulità delle prime ore si è passati all’euforia per il suo esempio di tenacia, rafforzato dalle immagini diffuse da Israele, che molti hanno ritenuto un grossolano errore strategico. Sui social Sinwar viene già paragonato a personaggi come Omar al-Mukhtar, l’imam eroe della resistenza libica contro l’occupazione italiana. Che siano gli islamici, e nemmeno tutti, a piangerlo e glorificarlo certo non ci scandalizza, il problema è che la morte del capo di Hamas lascia parecchi orfani anche nel mondo occidentale. E questo sì è rivoltante. (...)