Alessandro Meluzzi, drammatico appello vip: "Dopo l'ictus non sappiamo più nulla"

"Di lui non sappiamo nulla". Inizia così il video-appello degli amici di Alessandro Meluzzi. Lo psichiatra è stato colpito da un ictus lo scorso dicembre nel suo studio di Cesena e da allora - sostengono gli amici - non hanno più aggiornamenti. A dirlo è Fabio Duranti che ha voluto riunire su Radio Radio, in diretta, Red Ronnie, Diego Fusaro, Alberto Contri e Vanni Frajese. "Non sappiamo se Alessandro sia in ospedale o a casa. Ho chiamato alcuni amici, perché non possiamo conoscere le sue condizioni? Alessandro ha avuto un ictus il 2 dicembre dell’anno scorso; perché non possiamo sapere come sta? La voce è importante. Non siamo riusciti a fargli sentire la nostra vicinanza", sono state le parole di Red Ronnie.

A lui ha fatto eco Fusaro: "Mi domando perché non trapelino informazioni sulle condizioni. Capisco il riserbo, però Alessandro è un punto di riferimento culturale ed è normale che molti vogliono sapere e portare vicinanza".

Il 68enne era stato colpito da un malore improvviso ed era intervenuto subito il 118 che lo aveva portato in ambulanza all'ospedale Infermi di Rimini, ma lì i sanitari si erano resi conto che la situazione era grave e che il paziente aveva bisogno di un intervento chirurgico molto delicato, per questo era stato trasferito al Bufalini di Cesena. "Continuiamo a pregare con Fede, il mio babbo è in miglioramento nel lungo cammino di cui solo Dio conosce cosa stiamo vivendo in ogni passo": erano state le parole su Instagram della figlia Maria Araceli. Poi più nessun aggiornamento.