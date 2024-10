Le Iene, mamma Elisa su Onlyfans "su spinta del marito": una storia estrema

29 ottobre 2024 a

a

a

Una storia di riscatto decisamente personale, quella di Elisa Corda. Mamma e moglie, è diventata una star di OnlyFans per potere pagare i debiti che l'hanno travolta dal giorno, drammatico, in cui la sua vita cambiò per sempre.

Era l'1 luglio 2016 quando alla guida di un'auto aziendale provocò un grave incidente stradale ad Alessandria. In tribunale, dopo 8 anni di perizie, le è stata riconosciuta la colpa al 100%: di conseguenza, è stata condannata a 70mila euro di risarcimenti. Dal 2016, però, Elisa non è solo rimasta senza lavoro: ha anche perso la mano sinistra, la conseguenza più grave di quell'incidente.

Intervistata da Le Iene, su Italia 1, la donna ha spiegato la sua scelta: "C'è un Elisa prima dell’incidente e dopo". Travolta da un camion della nettezza urbana, è rimasta 96 giorni in ospedale con una mano cucita nella pancia per permettere ai tessuti di rigenerarsi. A salvarla, psicologicamente, l'incontro con quella che definisce "un angelo", una bambina affetta da nanismo.

Decide di non arrendersi, si dedica allo sport: al sollevamento pesi prima, allo sci nordico e al canottaggio poi, venendo anche convocato dalla Nazionale paralimpica. Sul suo futuro però pesa la vicenda giudiziaria, con il debito che potrebbe raddoppiare, salendo a 140mila euro, in caso di condanna in secondo grado. Per questo ha deciso di guadagnarsi da vivere pubblicando contenuti a luci rosse su OnlyFans, il social a pagamento per adulti più famoso del mondo. Ed è stato proprio il marito Gavino ad incoraggiarla:

"Ci sono fan - rivela lei a Le Iene - che pagano per vedere le mie performance ma c'è anche chi vuole ricevere da me solo messaggi di autostima. In molti mi scrivono anche solo per incoraggiarmi. Da quando abbiamo aperto il profilo abbiamo incassato duemila euro circa al mese".