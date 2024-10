Luca Bottura, "disastro di Siviglia e vaccino": clamorosa gaffe del "maestrino"

31 ottobre 2024 a

In Spagna e, in particolare, nella provincia di Valencia si sta consumando una tragedia. Almeno 158 morti, decine di dispersi e migliaia di persone senza casa e luce. Uno scenario apocalittico - i parroci lo definiscono addirittura "dantesco" -, che ha indotto il governatore di Valencia a richiedere l'aiuto dell'esercito. "Ho appena richiesto l'incorporazione dell'Esercito e delle truppe terrestri, marittime e aeree disponibili per rafforzare il lavoro logistico e la distribuzione degli aiuti alla popolazione", ha scritto sui social.

In situazioni come queste, complottisti e teorici della fine del mondo sguazzano come pesci. E come sempre il nostro Luca Bottura è pronto a correre in soccorso dell'umanità a suon di tweet. Solo che questa volta è incappato in una figuraccia colossale. "Quelli che attribuiscono al vaccino le morti per incidente stradale - ha scritto lo scrittore su X - che accusano di sciacallaggio chi rileva il collegamento tra cambiamento climatico e il disastro di Siviglia (sic!). È un mondo meraviglioso". I più attenti alle parole del profeta dell'apocalisse si sono subito accorti dell'errore. E hanno deciso di redarguirlo all’istante. "Aspé, che è Valencia", gli scrive un utente. "Il barbiere?", commenta con ironia un altro riferendosi alla celebre opera buffa di Giochino Rossini. La frittata è fatta.

Luca Bottura deve aver esaminato con attenzione i commenti dei suoi seguaci. Tanto da correggere subito il tiro e modificare così il suo prezioso lascito su X. Ma ormai il danno è fatto e la figuraccia è stata vista da tutti.