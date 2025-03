Paolo Del Debbio fa a pezzi Luca Bottura: "Dillo a tua sorella"

Paolo Del Debbio si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Dopo aver assistito ad attacchi gratuiti contro la rete per cui lavora, Rete 4, il conduttore non le manda più a dire. Destinatario Luca Bottura. Lo stesso che giorni fa, dopo la tirata di capelli di Romano Prodi ai danni della giornalista Mediaset, prendeva le difese dell'ex premier. Di più, lo giustificava e incentivava. "Prodi ha fatto benissimo - è quanto si legge sul profilo X della firma di Repubblica -. Era ora che qualcuno desse al retequattrismo la risposta che merita. Peccato solo sia toccato a chi esegue ordini e non alla ghenga che ha trasformato una gran parte del giornalismo italiano nella cinghia di trasmissione della produzione di odio". Ed ecco che a Del Debbio quel "retequattrismo" non gli è andato giù: "Lo dica a sua sorella il retequattrismo, capito? - sbotta durante la puntata di Dritto e Rovescio in onda giovedì 27 marzo -. Non esiste il retequattrismo, se vuol dire che è qualcosa che non va bene, se lo tenga per sé, perché non gliene fo**e nulla a nessuno".

Nel frattempo da Prodi ha compiuto un mezzo dietrofront: "Ritengo sia arrivato il momento di chiarire alcune cose rispetto a quanto accaduto sabato, 22 marzo, a margine della presentazione del mio ultimo libro - ha premesso -. Il gesto che ho compiuto appartiene a una mia gestualità familiare. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio. Ma è evidente dalle immagini e dall'audio che non ho mai inteso aggredire, né tanto meno intimidire la giornalista".