Report, Giachetti contro Ranucci: "Conosco Antonella Giuli. Tutto semplicemente indegno"

03 novembre 2024 a

"Mi divide tutto da Fratelli d'Italia di e non credo sia un reato essere amica di Arianna Meloni. Ho avuto modo di conoscere la professionalità di Antonella Giuli in questi mesi. Non sapevo dei problemi di Giulio e non avrei mai dovuto saperlo. Trovo tutto semplicemente indegno". A scrive su X è Roberto Giachetti, deputato di Italia viva , che condanna senza se e senza ma il "metodo Ranucci".

Domenica sera a Report va in onda un servizio contro la sorella del ministro della Cultura Alessandro Giuli, accusata da Ranucci di essere dipendente della Camera dei Deputati ma di lavorare nel tempo libero per FdI e in particolare la sorella della premier, Giorgia Meloni. La Giuli ha replicato rivelando una dolorosa verità: nel suo tempo libero, non può che accudire il figlio di 7 anni gravemente malato. E Fratelli d'Italia, difendendo a spada tratta la Giuli, ha attaccato Ranucci accusandolo di sciacallaggio e morbosità.

Report contro la sorella di Giuli, rivolta a sinistra: "Violenza e linciaggio", chi osa ribellarsi al metodo Ranucci

"Non è giornalismo costringere una collega, donna, lavoratrice, a raccontare aspetti complessi e dolorosi del suo privato per difendersi dall'accusa, infamante e infondata, di non essere all'altezza del suo ruolo istituzionale - è il commento dell'associazione Giornaliste italiane -. Non è giornalismo diffondere pettegolezzi anziché notizie. Esiste una legge che tutela le madri lavoratrici turniste. Bastava verificare, magari chiedendo alla diretta interessata, la sussistenza dei presupposti invece di costringerla a renderli pubblici. Giornaliste Italiane è al fianco di Antonella Giuli, da vent'anni impegnata nella professione giornalistica con stima bipartisan. A lei e alla sua famiglia va la nostra piena solidarietà".